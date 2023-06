Pentru ca nici pisicile de pe strazi nu au o viata usoara, cum e si cazul cainilor, reprezentantii Asociatiei pentru Protectia Animalelor Benji din Targu Secuiesc s-au gandit sa creeze un spatiu dedicat lor, in care sa fie ingrijite, tratate de boli, si, in unele cazuri, chiar date in adoptie. Adapostul de pisici Lenard-Benji a fost inaugurat pe 1 iunie, la Targu Secuiesc, iar unul dintre scopurile acestuia este de a veni in sprijinul felinelor de pe strazi, ranite in urma unui atac al cainilor, ... citeste toata stirea