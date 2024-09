Administratorul unei societati comerciale, trimis in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata

Administratorul unei societati comerciale din judetul Covasna a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind banuit ca ar fi prejudiciat statul cu peste 200.000 de lei, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna.Potrivit sursei citate, acesta nu ar fi inregistrat in actele contabile 26 de operatiuni comerciale, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale."In cauza s-a retinut ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale, inculpatul, in perioada ... citește toată știrea