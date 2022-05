Adolescenta accidentata pe trecerea de pietoni, la Sfantu Gheorghe

O tanara in varsta de 15 de ani a fost accidentata miercuri de un autoturism pe trecerea de pietoni, informeaza IPJ Covasna. S-a intamplat in jurul orei 16:00, pe strada Kossuth Lajos din Sfantu Gheorghe."La data de 11 mai a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati despre faptul ca, pe strada Kossuth Lajos din municipiul Sfantu Gheorghe, a avut loc un accident rutier cu victima. Din primele verificari efectuate la fata locului, ... citeste toata stirea