Adolescenta de 15 ani din Sfantu Gheorghe, data disparuta vineri, a fost gasita

Mezei Melania Noemi, adolescenta de 15 ani data disparuta in Sfantu Gheorghe, s-a intors in siguranta la centrul din care plecase. Autoritatile au confirmat ca fata este in afara oricarui pericol, iar politia continua cercetarile pentru a stabili motivele disparitiei."Minora a revenit in centru in cursul zilei de ieri si se afla in afara oricarui pericol. Politistii desfasoara, in continuare, toate demersurile necesare pentru clarificarea imprejurarilor plecarii", ne-a ... citește toată știrea