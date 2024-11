Agresor prins la volan cu alcoolemie de 0,97 mg/l

Dupa o altercatie petrecuta ieri, 20 noiembrie, in curtea unui magazin din localitatea Bretcu, agresorul, un barbat de 38 de ani in stare de ebrietate, s-a urcat la volanul unei masini. Politistii l-au identificat la scurt timp si l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,97 mg/l."In seara zilei de 20 noiembrie 2024, politistii Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc au fost sesizati despre un incident petrecut in localitatea Bretcu. Un barbat ar fi fost agresat in ... citește toată știrea