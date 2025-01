Ai primit si tu acest mesaj pe Facebook? Este o inselatorie

In ultima vreme, in mediul online circula tot mai multe metode de inselatorie. Printre acestea intalnim si o situatie prin care escrocii incearca sa manipuleze utilizatorii Facebook cu un mesaj mincinos despre suspendarea contului.Mesajul este primit de la persoane cunoscute din lista de prieteni si sustine ca, in termen de 12 ore, contul va fi dezactivat din cauza incalcarii standardelor comunitatii si contine un link fals pentru "verificarea" acestuia.Dupa ce utilizatorii dau click pe ... citește toată știrea