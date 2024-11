Ai trei copii? Afla cum te ajuta Primaria Targu Secuiesc

Programul Primariei Targu Secuiesc, prin care familiile cu cel putin trei copii au parte de anumite reduceri sau gratuitati, poate fi accesat si in acest an. Cei interesati trebuie sa stie, insa, ca pentru a face parte din program, este nevoie de inscriere. Termenul limita este 20 decembrie.Persoanele eligibile pentru program pot beneficia de diverse facilitati. Acestea includ un abonament gratuit valabil timp de un an pentru parcarile rezidentiale sau publice aflate in administratia orasului ... citește toată știrea