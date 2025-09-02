Editeaza

Ai un tanar de care esti mandru? Nominalizeaza-l in campania OCV "Tineri fara etichete"

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 07:00
Tinerii nu au nevoie de etichete, ci de sansa de a fi vazuti asa cum sunt: autentici, curajosi, creativi. Tocmai de aceea reluam campania "Tineri fara etichete: 20 de portrete", prin care vrem sa aducem in atentia comunitatii povestile celor care merita sa fie cunoscuti si apreciati. Dar nu putem face asta singuri. Mizam pe tine, cititorul nostru, sa ne spui despre cine merita sa scriem. Tu stii mai bine cine sunt tinerii din jurul tau care inspira, care muncesc cu pasiune, care fac fapte mari ...citește toată știrea

