Aita Mare ar putea primi, prin PNI "Anghel Saligny", peste 6 milioane de lei

Comuna Aita Mare are doua proiecte care ar putea fi finantate prin Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". Primul se refera la extinderea retelei de apa, iar altul la reamplasarea unui pod din localitate, care a fost construit in 1901, conform primarului Bihari Edomer.Peste 3,6 milioane de lei ar putea primi autoritatile locale pentru a implementa proiectul ce prevede "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Aita Mare, sat Aita Mare, judetul Covasna" si peste 2,6 ... citeste toata stirea