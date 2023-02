Ajutoare pentru Turcia, din Covasna. Donatiile se strang la TAM

Managera Teatrului "Andrei Muresanu" (TAM), Anna Maria Popa a anuntat, pe Facebook, ca astazi se strang alimente neperisabile si paturi pentru a veni in sprijinul oamenilor din Turcia, aflati in nevoie dupa cutremurele care au distrus tara si au ucis mii de oameni. Joi dimineata toate donatiile vor pleca spre Turcia."Oare chiar e februarie luna iubirii si daca da, ce iubire e mai mare decat iubirea de oameni?Urmaresc cu sufletul frant ce se intampla in Turcia si e clar ca in cazuri de ... citeste toata stirea