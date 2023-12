Seara de 5 decembrie, in care vine Mos Nicolae, va fi marcata si in acest an intr-un mod special la Sfantu Gheorghe, unde darurile pentru copiii cuminti vor veni, nu in trasuri sau cu sania, ci pe motociclete luminoase, decorate festiv. Evenimentul programat pe data de 5 decembrie va debuta in dimineata zilei, cand "spiridusii" vor porni la drum si vor vizita gradinitele din Campul Frumos, Coseni si Sfantu Gheorghe, pentru a oferi dulciuri si rechizite scolare celor mici. Traditionala parada va ... citeste toata stirea