Un alt pui de urs a fost accidentat mortal, miercuri, 7 iunie. De data aceasta, animalul salbatic, in varsta de doar patru luni, a fost gasit pe DN 11, in apropierea localitatii Bretcu. Este al saselea astfel de caz inregistrat anul acesta in judet, spun reprezentantii Garzii de Mediu Covasna.La fata locului, s-au deplasat reprezentanti ai Garzii de Mediu Covasna, IPJ Covasna, dar si ai primariei comunei Bretcu, impreuna cu reprezentantul fondului cinegetic si un medic veterinar, iar in cele ... citeste toata stirea