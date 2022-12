Alege cine merita sa primeasca trofeul pentru cel mai activ ONG al anului

Voteaza-ti favoritul la Superlativele OCV - CovasnaMedia 2022ONG-urile si-au pus amprenta binelui asupra societatii si in acest an. Au daruit speranta si zambete acolo unde era nevoie de acest lucru, iar acum este randul lor sa straluceasca si sa primeasca cele mai sincere aprecieri. Care ONG crezi ca merita totusi sa ia locul intai la aceasta categorie? Poti sa le spui un multumesc printr-un vot acordat in cadrul campaniei Superlativele OCV - CovasnaMedia 2022. Votul este deschis pana in 31 ... citeste toata stirea