Alergare in seara de Halloween, in centrul orasului Sfantu Gheorghe

Membrii echipei Fitness Tribe ii provoaca pe locuitorii orasului sa participe la cea de-a treia editie a evenimentului "Halloween Run", care va avea loc luni, 31 octombrie. Participantii, costumati ca atare, vor alerga in jurul Parcului Elisabeta, iar startul se va da la ora 20:00, in fata literelor gigantice #SEPSI.Chiar daca multi au sarbatorit Halloween-ul in avans, in weekend, sunt si astazi evenimente care marcheaza sarbatoarea. Unul dintre ele va avea loc in Parcul Elisabeta din ... citeste toata stirea