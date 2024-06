Alexandru Racolta, ales la Belin, primul primar rom din judet, spune ca a scris istorie

Presedintele Partidei Romilor "Pro Europa" Covasna, Alexandru Racolta, care a fost ales in functia de primar al comunei Belin, a declarat ca isi propune sa lucreze cu o echipa de specialisti alaturi de care sa dezvolte localitatea in urmatorii patru ani.Acesta a mentionat ca alegerea sa in functia de primar "a deschis o pagina noua in istoria judetului", fiind primul primar de etnie roma din Covasna."Eu sunt in politica din anul 2004 si am avut mai multe mandate de consilier local, am fost ... citește toată știrea