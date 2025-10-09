Editeaza

Alin Pantelimon: "As vrea sa ramana ideea ca am aratat ca se poate, chiar si dintr-un loc mic"

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 07:00
In cadrul campaniei OCV "Tineri fara etichete - 20 de portrete", am stat de vorba cu Alin Pantelimon, un tanar de 16 ani din Sfantu Gheorghe. Elev la Colegiul National "Mihai Viteazul" si membru al Clubului Show Time, Alin se face remarcat nu doar prin medaliile castigate la competitiile nationale, ci si prin calificarea la Mondialul de Ju-Jitsu. Cu fiecare antrenament si fiecare pas spre visul sau, Alin arata ca pasiunea adevarata nu se masoara in trofee, ci in forta de a merge mai departe, zi ...citește toată știrea

