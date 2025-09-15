Editeaza

Aliz Kertesz: "O comunitate se dezvolta cu adevarat atunci cand fiecare isi gaseste un rol in care se simte util"

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:00
In timp ce multi tineri aleg sa plece departe pentru studii, Aliz Kertesz, la 18 ani, a ales sa ramana acasa, in judetul Covasna. Nu din comoditate, ci din convingerea ca adevarata schimbare incepe acolo unde traiesti si unde contezi. Ea nu isi masoara reusitele doar in note mari sau in diplome, ci in comunitati mai vii, in proiecte care aduc oamenii impreuna si in puterea de a demonstra ca voluntariatul nu e timp pierdut, ci investitie in viitor. In interviul acordat in cadrul campaniei OCV ...citește toată știrea

