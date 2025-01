Alte doua dosare penale deschise pentru furt de lemne

Politistii din Sfantu Gheorghe au depistat marti, 14 ianuarie, doua cazuri de transport ilegal de material lemnos, fara documente de provenienta. Pe strada Primaverii din Sfantu Gheorghe, un tanar de 22 de ani a fost prins in timp ce transporta lemn sustras din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Hatod. In padurea de langa localitatea Araci, trei barbati au fost surprinsi cu lemn taiat ilegal din comuna Valcele. In ambele cazuri, materialul lemnos si uneltele folosite au fost ... citește toată știrea