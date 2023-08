Alti doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna au plecat joi, 3 august, in Grecia, pentru a ajuta autoritatile de acolo in lupta cu incendiile de vegetatie. Vineri, 4 august, sunt asteptati sa se intoarca acasa sase pompieri covasneni, care au intervenit pentru stingerea incendiilor din Grecia inca din 19 iulie.Si in Franta sunt trimise echipe de pompieri din Romania pentru a veni in sprijinul autoritatilor de acolo, insa, cel putin pentru moment, in Franta nu ... citeste toata stirea