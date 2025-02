Alti doi soferi prinsi bauti la volan pe drumurile din judetul Covasna

Politistii covasneni au depistat in trafic, in acest weekend, doi soferi care conduceau sub influenta alcoolului. Pe DN 10, un barbat de 67 de ani a fost prins cu o alcoolemie de 0,83 mg/l, iar in Bradut, un alt conducator auto de 55 de ani avea 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au oprit, vineri, pe DN 10, o masina condusa de un barbat de 67 de ani. Soferul "a picat" la etilotest."In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a ... citește toată știrea