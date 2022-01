UPDATE(14:20): S-a reluat traficul pe DN12, se circula alternativ pe un sens.Un accident in care a fost implicata o ambulanta privata a avut loc marti, pe DN12, in localitatea Malnas. Potrivit IPJ Covasna, patru persoane au fost ranite. Traficul este afectat."Astazi 11 ianuarie a.c., in jurul orei 13.30, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 ... citeste toata stirea