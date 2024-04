Amenzi de peste 112.000 de lei date de Garda de Mediu Covasna in primele trei luni ale anului

Comisarii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Covasna au avut in luna martie a.c. un numar de 54 de inspectii, in urma carora au aplicat 7 sanctiuni. Valoarea totala a amenzilor s-a ridicat la 82.000 de lei, informeaza institutia, prin intermediul unui comunicat de presa. De la inceputul acestui an, s-au efectuat in total 134 de inspectii si s-au dat amenzi in valoare de 112.500 de lei.Luna trecuta au fost efectuate 21 de inspectii planificate, 6 inspectii pentru rezolvarea unor ... citește toată știrea