In perioada sarbatorilor pascale, intre 28 martie si 15 aprilie a.c., Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a efectuat controale in cadrul carora au fost verificate 168 de unitati alimentare. Au fost aplicate 30 de amenzi contraventionale in valoare totala de 74.200 lei si 18 avertismente, potrivit unui raport prezentat de directorul executiv al institutiei, dr. Orsi Csaba (FOTO), in cadrul unei conferinte de presa de marti, 25 aprilie a.c.Controalele au ... citeste toata stirea