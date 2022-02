Amenzi in cascada pe DN12, intre Coseni si Bixad: 51 din cele 69 de sanctiuni au fost pentru viteza

Noile actiuni ale politistilor rutieri, de la finele saptamanii trecute, au insemnat din nou amenzi pentru soferii vitezomani. Intr-un control in cascada, derulat sambata, pe DN12, intre Coseni si Bixad, 61 de conducatori auto au fost amendati. In total, in perioada 18-20 februarie, oamenii legii au aplicat 329 de sanctiuni, au retinut 29 de permise de conducere si au retras 13 certificate de inmatriculare pentru nereguli depistate in trafic."La data de 19.02.2022, politistii din cadrul ... citeste toata stirea