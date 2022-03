Amenzi in valoare de 176.000 lei in urma unei ample actiuni de combatere a infractiunilor silvice

O ampla actiune de control pentru combatarea ilegalitatilor in domeniul silvic, desfasurata in judetul Covasna, s-a soldat cu amenzi in valoare de 176.000 lei, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, in perioada 28 februarie - 4 martie a.c., politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul de Protectie a Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Covasna, Brasov, Buzau, Bacau, Arges si Vrancea si ... citeste toata stirea