Amenzi in valoare de aproape 39.000 de lei, aplicate de DSV inaintea Pastelui catolic

Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Covasna au aplicat amenzi in valoare de aproape 39.000 de lei in urma unor controale efectuate in perioada dinaintea Pastelui catolic, printre neregulile constatate numarandu-se depozitarea si igiena deficitara in anumite spatii de procesare sau comercializare a produselor alimentare.Potrivit directorului institutiei, Orsi Csaba, au fost controlate peste 95 de unitati de procesare a carnii, carmangerii, magazine alimentare si unitati de ... citeste toata stirea