Codul Rutier prevede ca anvelopele de iarna sunt obligatorii in cazul in care se circula pe drumuri publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, reaminteste IPJ Covasna. Soferii care nu se conformeaza risca amenzi intre 1.305 si 2.900 lei. In plus, conducatorii auto care inca nu au schimbat cauciucurile risca sa ramana si fara certificatul de inmatriculare al masinii."Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarna, cauciucurile trebuie sa fie inscriptionate cu unul dintre simbolurile "M+S", "M. ... citeste toata stirea