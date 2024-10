Amenzi pentru depozitarea ilegala a deseurilor!

COMUNICAT DE PRESA. Politia Locala Sfantu Gheorghe primeste frecvent sesizari cu privire la depozitarea ilegala a deseurilor sau la gunoaiele aruncate in spatiile publice. Anul trecut, pentru astfel de fapte au fost aplicate 17 amenzi, iar de la inceputul acestui an, au fost aplicate 29 de sanctiuni.In cele mai multe cazuri, langa containerele de gunoi sunt aruncate cantitati mari de deseuri si resturi de constructii, insa exista si persoane care arunca deseurile chiar in casa scarii, ... citește toată știrea