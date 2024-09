Amenzi totale de aproape 880.000 lei aplicate de Garda de Mediu; sase societati suspendate

Garda de Mediu Covasna a aplicat anul acesta 67 de amenzi contraventionale, in valoare totala de aproape 880.000 de lei, informeaza conducerea institutiei.Potrivit unui comunicat de presa, remis miercuri AGERPRES, in perioada 1 ianuarie-31 august, comisarii au efectuat 511 inspectii planificate si neplanificate, in urma carora au aplicat 93 de sanctiuni, respectiv 26 de avertismente si 67 de amenzi contraventionale in valoare totala de 879.500 lei. De asemenea, au suspendat activitatea a sase ... citește toată știrea