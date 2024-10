Amenzile pentru consumul de alcool in spatii publice pot ajunge pana la 500 de lei

COMUNICAT DE PRESA. Drumurile publice, parcurile, stadioanele si terenurile de sport, institutiile culturale (in special sali de spectacole), magazinele si alte unitati economice similare, toate mijloacele de transport in comun, autogarile, garile si aeroporturile, fie ele de stat sau private, se numara printre locurile publice unde consumul de alcool este interzis prin lege, cu exceptia situatiilor in care exista spatii special desemnate in acest sens. Exceptie fac unitatile de alimentatie ... citește toată știrea