ANAF atentioneaza in legatura cu o campanie de mesaje false transmise in numele institutiei

O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este in desfasurare in aceasta perioada, contribuabililor, persoane juridice, fiindu-le solicitata "lista entitatilor externe care au de achitat catre societate sume mai mari de 10.000 de euro", atentioneaza institutia intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES."Falsificatorii motiveaza ca "scopul acestei solicitari este de a asigura o mai buna gestionare a fluxurilor ... citește toată știrea