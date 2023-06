Ca unul care a discutat cu multi sportivi de-a lungul anilor, intalnirea cu Andrei Dragan va ramane una speciala, inca de la primul schimb cuvinte, autorul acestor randuri fiind fascinat de handbalistul originar din Sfantu Gheorghe, care s-a remarcat in acest sezon la CSM Constanta.Dupa o perioada glorioasa pentru handbalul constantean, cu sase titluri consecutive intre 2009 si 2014, a urmat un recul, dar in acest sezon CSM Constanta a readus bucuria in randul suporterilor de la malul marii, ... citeste toata stirea