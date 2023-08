Angajatii din Finante au organizat joi noi proteste spontane in mai multe orase din tara, la numai doua zile dupa greva de avertisment, acestia urmand sa decida dupa discutiile pe care le vor avea dupa-amiaza cu ministrul de resort, Marcel Bolos, daca vor declansa greva propriu-zisa."Sunt deja proteste spontane cred ca in aproape in toata tara, nu sunt organizate de noi. Ele sunt generate de refuzul Guvernului de a indeplini orice solicitare de-a noastra. Noi avem un calendar de proteste. Am ... citeste toata stirea