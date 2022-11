Angajatii SJU au castigat procesul pentru voucherele de vacanta pe care nu le-au primit in 2020

Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe au castigat procesul pentru voucherele de vacanta pe anul 2020, dar, desi sentinta este definitiva, nu vor putea intra deocamdata in posesia lor, deoarece Consiliul Judetean (CJ) nu are bani pentru acoperirea acestora.Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a solicitat Guvernului sa aloce suma necesara la rectificarea bugetara."Nu s-au acordat voucherele, ... citeste toata stirea