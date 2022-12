Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta vor primi voucherele de vacanta pe 2022

Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" isi vor primi voucherele de vacanta pentru anul in curs. Drepturile salariale le vor fi acoperite din economiile bugetului Consiliului Judetean Covasna. In rectificarea bugetara adoptata joi, 15 decembrie a.c., in plenul sedintei ordinare a lunii decembrie, consilierii judeteni au fost de acord sa directioneze suma de peste 1,3 milioane de lei in aceasta directie.In documentul adoptat in unanimitate se precizeaza ca "Spitalul ... citeste toata stirea