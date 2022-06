Antal Arpad, despre decizia stoparii angajarilor la stat: "Practic, ne faultam singuri"

Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, spune ca decizia de a sista angajarile in sistemul de stat incepand cu data de 1 iulie a.c. este o greseala, mai ales in contextul actual, in care este nevoie de oameni pregatiti, care pot sa acceseze si sa profite de multiplele surse de finantare pentru dezvoltare."Pe de o parte, cei care acum doresc sa se angajeze la primarie sau in alte institutii publice inca au aceasta posibilitate. Si noi am lansat mai multe concursuri, pana la 1 iulie, cand se ... citeste toata stirea