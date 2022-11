Antal Arpad: "Eu cred ca un roman care traieste in Sfantu Gheorghe ar trebui sa se bucure de faptul ca, in afara de investitiile care vin din partea Guvernului Romaniei, mai vin si din partea Guvernului maghiar"

Investitiile cu fonduri din Ungaria vor continua in perioada urmatoare la Sfantu Gheorghe si judetul Covasna, in ciuda dificultatilor financiare pe plan mondial. Este asigurarea pe care a dat-o ministrul Constructiilor si Investitiilor din Ungaria, Lazar Janos, vineri. Vestea ar trebui primita cu bucurie nu doar de maghiarii din regiune, ci si de romanii care traiesc aici, a spus, in acelasi context, primarul Antal Arpad.Potrivit edilului, autoritatile locale vor conta in continuare pe ... citeste toata stirea