Antal Arpad: "Inclusiv la nivelul municipiului Sfantu Gheorghe trebuie sa avem scenarii pregatite pentru a primi oameni care fug din fata razboiului"

Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad spune ca autoritatile locale se pregatesc cu diferite scenarii pentru a primi, daca va fi nevoie, oameni care fug din calea razboiului izbucnit joi dimineata in Ucraina. In acelasi context, el a spus, intr-o conferinta de presa, ca spera ca Romania si alte tari sa nu se implice din punct de vedere militar in conflict, pentru a nu se globaliza."Trebuie sa fim pregatiti, ca in cazul in care vor fi valuri de migratiune, de populatie care fuge din fata ... citeste toata stirea