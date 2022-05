Antal Arpad: peste 10% din formularele de auto-recenzare online sunt nevalidate

Mai sunt cateva zile pana se incheie prima etapa a recensamantului, cea a auto-recenzarii online. Autoritatile fac in continuare apel la cetateni sa participe la demers. In acelasi timp, primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, le-a recomandat locuitorilor orasului care completeaza acasa formularul, nu la centrele de auto-recenzare asistata (ARA), sa fie atenti si daca li s-a si validat chestionarul. Mesajul vine in contextul in care si la nivel national, dar si local, din datele furnizate de ... citeste toata stirea