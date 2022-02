Antal Arpad: "Putem afirma ca am pornit pe un drum prin care sportul genereaza venituri pentru municipalitate"

Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a spus, in contextul in care complexul sportiv din zona DN12, care cuprinde Stadionul Sepsi OSK, Arena Sepsi si patinoarul acoperit, devine la final de saptamana un punct important al sportului din Romania, ca s-a ajuns in momentul in care se poate afirma ca acest domeniu incepe sa genereze venituri pentru municipalitate."Sunt foarte mandru. Ma bucur ca si in perioada pandemiei sportul a fost cel care a mai ajutat zona de HoReCa, pentru ca toata ... citeste toata stirea