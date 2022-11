Antal Arpad: "S-au finalizat lucrarile de modernizare a strazii Rozelor"

In cadrul conferintei de presa de joi, 17 noiembrie a.c., primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a anuntat ca modernizarea strazii Rozelor a fost finalizata.Lucrarile au inceput in primavara acestui an si au cuprins "fundatie noua, s-au schimbat aproape in totalitate retelele de gaze si de apa, canalizare, (...) canalizarea pluviala si lucrarile de modernizare", potrivit informatiilor oferite de primar in aprilie a.c.Termenul de finalizare ... citeste toata stirea