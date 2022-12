Anul nou in siguranta: peste 350 de politisti vor veghea la respectarea legii

In perioada 31 decembrie 2022 - 03 ianuarie 2023, peste 350 de politisti vor veghea la respectarea legii pentru ca trecerea dintre ani sa se desfasoare in siguranta. Politistii vor fi prezenti in teren, in vederea prevenirii si a combaterii faptelor de natura penala si contraventionala, pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica in judetul Covasna.Totodata, politistii rutieri vor fi prezenti in trafic, in vederea fluidizarii traficului rutier si prevenirea producerii unor ... citeste toata stirea