Anul trecut, peste jumatate din apelurile la 112 din judetul Covasna nu au fost urgente

In judetul Covasna, mai mult de jumatate dintre apelurile catre Serviciul 112 sunt nejustificate. Dintr-un total de 87.501 apeluri, 54,71% nu au reprezentat urgente reale, ceea ce reflecta o utilizare incorecta a serviciului si poate afecta capacitatea de raspuns la situatiile critice.Potrivit unui studiu al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), judetul Covasna se situeaza pe locul 2 in topul judetelor cu cele mai multe apeluri non-urgente. In Gorj, Covasna, Mures si Mehedinti, ... citește toată știrea