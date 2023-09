INTERVIU EXCLUSIV cu directorul Aeroportului International Brasov, Alexandru AnghelAu trecut 3 luni de la inaugurarea uneia dintre cele mai asteptate investitii de catre locuitorii din zona noastra - Aeroportul International Brasov, timp in care i-au trecut pragul zeci de mii de calatori. Intr-un interviu exclusiv cu directorul Aeroportului International Brasov, Alexandru Anghel, am aflat mai multe despre parcursul acestui proiect in perioada sa de inceput si perspectivele pentru viitor. ... citeste toata stirea