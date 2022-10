Apa din Reci si Bita, nepotabila temporar din cauza continutului extrem de ridicat de clor

Apa care ajunge in gospodariile din localitatile Reci si Bita nu este potabila din cauza continutului extrem de ridicat de clor. Primaria Comunei Reci si Directia de Sanatate Publica (DSP) au publicat miercuri anunturi, in mediul online, in acest context.DSP Covasna informeaza ca apa de la Reci, care are un continut extrem de ridicat de clor liber rezidual, poate provoca intoxicatii cu vapori de clor sau alergii."Prin prezenta informam populatia racordata la sistemul centralizat din comuna ... citeste toata stirea