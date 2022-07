Apel catre turisti si localnici sa nu mai hraneasca ursii de la marginea drumului spre Lacul Sfanta Ana

Directorul Asociatiei Pro Sfanta Ana, Dosa Elek Levente, face un apel catre turisti si localnici sa nu mai hraneasca ursii care stau la marginea drumului de acces spre Lacul Sfanta Ana, intrucat le fac foarte mult rau acestora, dar se pun si ei in pericol, existand oricand riscul ca animalele sa atace.Dosa Elek Levente a declarat pentru AGERPRES ca, in prezent, pe drumul de acces spre Lacul Sfanta Ana, dinspre Targu Secuiesc, se afla patru sau cinci ursuleti "cersetori", care sunt hraniti in ... citeste toata stirea