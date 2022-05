Apel umanitar: o tanara din Sfantu Gheorghe lupta impotriva cancerului

O tanara din Sfantu Gheorghe, diagnosticata in urma cu 3 luni cu cancer de stomac, are nevoie de sprijinul oamenilor de bine pentru a continua lupta cu boala nemiloasa. Dupa tratamentele initiale si dupa o operatie a tumorii perforate, o serie de complicatii au generat nevoia unor noi interventii, ale caror costuri se ridica la aproximativ 5.000 de euro. Apropiatii fac astfel un apel catre cei care pot si vor sa ajute la salvarea vietii acesteia.Tanara se numeste Ban Szabo Gizella si are 38 ... citeste toata stirea