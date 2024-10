Apel umanitar: Tatal unei politiste are nevoie de peste 20.000 de euro pentru a supravietui

Catalina Florea, politista in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Aeroport Brasov, a lansat un apel umanitar pentru a-si salva tatal. Vasile Busuioc, in varsta de 56 de ani, se confrunta cu o forma de cancer la nivelul esofagului. Diagnosticat acum un an, a trecut printr-o interventie chirurgicala nereusita, zeci de sedinte de chimioterapie si radioterapie. Acum, are nevoie urgenta de o noua operatie costisitoare, estimata la peste 20.000 de euro, o suma care depaseste posibilitatile ... citește toată știrea