Ce s-a intamplat luni la sedinta unde s-a rejudecat sentinta data in accidentul mortal din decembrie 2021Procurorul de caz si avocatii mamei si tatalui lui Lorenzovici Lehel au cerut o pedeapsa mai mare, in regim de detentie, pentru soferul beat, politist de meserie, care a provocat tragicul eveniment rutier in care tanarul de 28 de ani si-a pierdut viata. De cealalta parte, avocatul inculpatului a punctat ca decizia din prima instanta, a judecatorilor din Sfantu Gheorghe, a fost corecta. A ... citeste toata stirea