APIA primeste Cereri de plata pentru anul 2025

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, luni, Campania de primire a Cererilor de plata in anul 2025, a anuntat institutia, printr-un comunicat.Fermierii vor putea depune Cererea de plata in perioada 3 martie - 30 mai si fara obligatia de a se prezenta la Centrele APIA, doar prin accesarea aplicatiei geospatiale AGI Online, conform Instructiunilor de utilizare disponibile in interfata aplicatiei, pe site-ul APIA www.apia.org.ro.In situatia in care se acceseaza si ... citește toată știrea